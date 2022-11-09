港增4649確診個案

本港過去一日新增四千二百五十宗本地感染及三百九十九宗輸入個案，合計四千六百四十九宗，多四名新冠患者離世。變異病毒方面，新發現三宗BQ.1.1亞系個案，涉及兩名居於九龍城區的四十歲女子，及一名居於大埔區的八歲男童；另發現多兩宗XBB及兩宗XBD個案，涉三男一女，年齡介乎十至三十八歲，當中只有一人沒有接種任何新冠疫苗。輸入個案則增四宗XBB個案，累及有二百一十二宗。



為方便檢測陽性人士更新及補充已在網上申報平台填報的資料，衞生署新增功能，讓相關人士在首次提交資料後的七天內，可自行於網上平台更新本人及家居接觸者可接收短訊的手提電話，以及填報先前未有申報的家居接觸者的相關資料一次。