為方便檢測陽性人士更新及補充已在網上申報平台填報的資料，衞生署新增功能，讓相關人士在首次提交資料後的七天內，可自行於網上平台更新本人及家居接觸者可接收短訊的手提電話，以及填報先前未有申報的家居接觸者的相關資料一次。
港增4649確診個案
為方便檢測陽性人士更新及補充已在網上申報平台填報的資料，衞生署新增功能，讓相關人士在首次提交資料後的七天內，可自行於網上平台更新本人及家居接觸者可接收短訊的手提電話，以及填報先前未有申報的家居接觸者的相關資料一次。
1日2奪命工業意外 鋼筋如雨墜擊頭 地盤工慘死遺妻女
尖沙咀一個地盤約二十支鋼筋昨日從高處飛墜，一名四十多歲男工人走避不及頭部重創，一度被埋在鋼筋堆中，救出後昏迷，送院搶救後不治，遺下妻女。相隔約三小時，大埔林村一名工人維修一部壓路機，頭臚被壓，遺下妻子...
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國產客機C919水陸救援機齊亮相 中國研發戰機殲20首次展示成焦點
第十四屆中國國際航空航天博覽會昨於珠海國際航展中心揭幕，共有七百四十多間海內外企業實地或網上參展，參展飛機超過一百一十架，展期預計至周日結束。空軍八一飛行表演隊率先在航展亮相，上演「空中芭蕾」。殲10...
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白宮秘密接觸俄減核戰風險
美媒日前披露，白宮國家安全顧問沙利文連月秘密接觸俄羅斯，冀減低烏克蘭戰爭爆發核衝突風險。沙利文沒有否認消息，僅稱與克里姆林宮保持接觸符合美國利益。根據《華爾街日報》報道，沙利文近期與克宮外交政策顧問烏...
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連方I周六首輪推售30伙
萬科香港發展長沙灣連方I，連日收票理想，市場消息指，該盤截至昨日下午累收逾200票，以本周六推售30伙計，超額認購約6倍。由萬科香港發展的長沙灣新盤連方I，連日來參觀示範單位情況理想。市場消息指出，項...
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港股回軟反覆向下 恒指隨A股跌38點
美股在第一個冬令時間交易日反覆向上，恒指高開44點後，曾升123點，報16719點見全日高位，惟市場憧憬內地相關防疫政策放緩落空，加上市場無利好消息刺激，港股隨A股掉頭回落，最多跌166點，見1642...
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莫拉達開路先鋒 馬體會必勝
馬德里體育會於西甲落後榜首巴塞隆拿十分，為保爭標希望，今晚作客馬略卡三分志在必得。而馬體會西班牙前鋒艾華路莫拉達亦要為國家隊席位而戰，今仗勢助牀單軍大捷而回，客勝可作過關變倍器。（Now632台周四凌...
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創作音樂劇《塑像譜》 講母女報復關係 林嘉欣認同做父母要考牌︰自己未合格
林嘉欣相隔10年再跟恩師甄詠蓓導演及熟識的泰臣合作音樂劇場《塑像譜：窺看時間狹縫凝固的某一刻》。大講母女情的故事由嘉欣構思，她承認做了12年媽咪感受特別深，又指做父母真的太難，應該要考牌有資格先可以做...
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李一飄 - 重罰阻嚇 消除職安陷阱第一步｜社論
昨日一天之內，有兩名建造業工人慘死，再次凸顯戶外工場危機四伏，稍有差池，變殺人陷阱。約一個半月之前，亦發生巨型天秤倒塌事故，導致三死六傷，公眾嘩然。嚴重的工業傷亡事故接連發生，業界不能視若無睹，當局必...
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- KellyChu - 《星島頭條》APP送Stelatopia濕疹肌專用套裝｜Executive日記
- 林國誠 - 月掩天王星的功德｜五里山
- Cally - 半價買餐飲禮券再加美酒佳餚禮遇 Fashion Walk同Food Street食外國菜平上加平｜商界講呢啲
- Michael Chugani 褚簡寧 - Unfathomable｜又中又英
- 輪商精選 - 騰訊沽「27793」高槓桿｜窩輪熱炒特區
- 朱紅 - 恒指造好 留意「56813」牛｜窩輪熱炒特區
- 鄧聲興 - 百威目標價21.4元｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 陳永陸 - 恒地可中長線持有｜開工前落盤/頭條名家本周心水
- 伍一山 - 大市先挫後揚反彈未完｜有錢圖
- 南商經濟研究處 - 市場憧憬內地防疫鬆綁｜南商人民幣分析
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仲達 - 穩位望贏 宜春輝煌｜頭號目標
第七場二班一○○○米。「宜春輝煌」上仗季內初出跑三班此程成一面倒大熱，最終跑至三甲不入，賽後當然會有很多事後孔明認為負一三五磅馬被捧成不足三倍，只有傻的才會買。不過即使落敗已成事實，筆者仍然認為牠上仗...
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