華富污水處理廠現女嬰屍體

香港仔污水處理廠發現女嬰屍體。職員在廠內渠口抽水過濾兜發現一具連同胎盤的女嬰屍體，隨即報警。



昨早近十一時，位於香港仔瀑布灣道十五號的污水處理廠，職員報案發現一名女性嬰兒，當時已無呼吸脈搏。據悉，該名女嬰附有臍帶，估計約有十個月大。警員及救護員接報到場，經檢驗後證實嬰兒已死，身上帶有胎盤組織，不排除經由污水渠流入上址處理廠。



警方封鎖現場調查，其後仵工到場將嬰屍檢走，送往殮房待法醫進一步檢驗。據了解，涉事污水處理廠隸屬渠務署，主要處理華富邨一帶污水，經過濾後的垃圾將會放入垃圾箱。警方將案件暫列「屍體發現」案處理。