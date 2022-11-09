船廠入稟追珍寶海鮮舫公司480萬

珍寶王國其下兩艘著名海上畫舫，今年六月沉沒的「珍寶海鮮舫」，以及「太白海鮮舫」，遭建輝船廠入稟高等法院，指分別經營兩艘畫舫的兩間公司違約，沒有支付建輝向兩公司購入的四艘船的餘下四百八十萬元處理費用，及交出購入的四艘船。

建輝指，今年五月與分別營運珍寶海鮮舫的香港仔飲食企業有限公司，以及太白海鮮舫的太白海鮮舫有限公司，買下兩公司旗下四艘船，而兩公司便需向船廠支付五百四十萬港元作處理費用，惟兩公司支付六十萬港元訂金後，「珍寶海鮮舫」翻覆沉海，香港仔飲食企業有限公司便去信指合約會自動終止。建輝指兩公司違約，未能將「珍寶海鮮舫」維持於安全繫泊狀態，導致船舶被淹沒，亦沒有按合約要求在香港仔避風塘交出「太白海鮮舫」的三艘船，故要求法庭下令被告按合約要求在香港仔避風塘交出四艘船，並支付餘下四百八十萬港元處理費。