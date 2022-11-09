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美股中段升398點

2022-11-09 列印
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  杜指中段升三百九十八點，報三三二二五點；納指則報一○六四六點，升八十一點。
  滙控美國預託證券價格見四十三點七一港元，升零點七一港元；騰訊則見二百四十二點七二港元，跌三點○八港元。
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