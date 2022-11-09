即日起須先登記才能免費檢測

由昨日開始，強檢市民、院舍員工等特定群組，須先在網上預約或使用「檢測登記碼」，方可接受免費核酸檢測；十五歲或以下及滿六十五歲人士可獲豁免，沒有流動電話人士，出示「登記碼」的截圖或紙本紀錄亦能免費做檢測。

昨早在鰂魚涌的社區檢測中心，一度聚集約十名即場登記檢測碼的市民，在場有職員協助。有即場檢測的主婦指無留意到新安排，到達現場後要花十五分鐘在門口下載「檢測登記碼」，感到不便；亦有在場市民認為，港府應加強新安排的宣傳。另外，免費核酸檢測的採樣程序昨日起亦簡化，改為只採集咽喉拭子樣本，即毋須再「撩鼻」。