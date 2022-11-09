盧寵茂：考慮使下一代避免染煙癮

日前吸煙與健康委員會建議，限制○九年或之後出生的人士，終身不能購買煙草產品。醫務衞生局局長盧寵茂昨表示，正考慮推出進一步措施以避免年輕人染上煙癮，包括考慮提高最低合法購買吸煙產品年齡，使下一代永遠不能合法地購買吸煙產品。



盧寵茂指，當局將就下階段控煙措施，進行公眾諮詢，同時會加強戒煙服務，與不同持份者合作，努力將吸煙率由目前百分之九點五，降至七點八或以下。他指﹐煙草商不停透過推出新型產品及宣傳攻勢，減低大眾對煙害的戒心和負面觀感，強調政府絕對不會掉以輕心。