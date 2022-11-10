競投熾熱 「蘭花大王」擬掃14檔 維園年宵檔搶貴10倍

■「蘭花大王」楊小龍已投得八個攤位。

在漸趨寬鬆的防疫措施下，農曆年宵市場攤位昨日起分批公開競投，檔主對市道有信心，維園攤位首日競投氣氛熾熱，成交價八千至五萬六千元，最貴的檔位搶高至底價十點二倍，全日均價近三萬元，比去年高近七千元。有「蘭花大王」計劃投十四個檔位，首日已拿下八個。有檔主則強調「今年人流一定多，生意一定好」。維園年宵花市一百七十五個攤位一連兩日競投，首日一百二十個濕貨攤檔，成交價均高於底價，最低八千元成交，最貴一個攤位則要五萬六千元，是底價的十點二倍，位於維園中央銅像附近；昨日平均成交價近三萬元，比去年高近七千元；總成交額則超過二百七十三萬元。維園餘下五十五個濕貨攤位，會在今日繼續競投。最高成交5.6萬元現場競投氣氛踴躍，一號檔開場以三萬六千元成交，投得該檔的郭柏彤表示，成交價比起往年已算低，形容一號檔可讓市民入場便見到，又強調今年雖繼續取消乾貨和快餐攤位，但因港人過新年，始終要買花，「花開富貴嘛」。「蘭花大王」楊小龍亦到場競投，他預計今年銷情理想，首日已投得八個攤位，花費逾十八萬元，打算共競投十四個攤位，所選範圍與過往一樣，集中興發街與高士威道附近，因「舊客人嚟嗰陣，都係去我哋個啲舊地方搵，驚佢哋搵唔到我哋」。錦上路的花農鄭先生則以三萬元競得三十三號檔位，形容「全香港生生猛猛」，強調「今年人流一定多，生意一定好。」第一次參加年宵攤位競價的吳先生，亦全家總動員，與老婆及女兒到場，成功拍得三十一及三十二號兩檔，總價六萬一千元。旺角花墟料亦人流旺盛，香港鮮花盆栽批發商會主席賴榮春指今年人手不夠，會主力做好花墟店舖的生意，不競投維園攤位。他預計到時最多人會買台灣蘭花，大概一百多元一支。但六七百元的日本蘭花，亦有市場。食環署高級總監許素卿形容昨日競投氣氛熾熱，今年會設置三萬二千的人流上限，一旦接近上限，需要輪籌排隊入場。但疫情如像去年般轉差，不排除臨時取消年宵市場。包括維園在內，全港有十五個地點會有年宵市場，明年一月十六至二十二日、一連七日舉行。其餘十四個年宵市場的競投，則會在周五至下月六日舉行。