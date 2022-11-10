新年大掃除旺市 150元句鐘

工聯會商業機構及家居服務從業員協會主席傅少萍向本報指出，在寬鬆防疫措施下，料今年市道較往年好，估計往後會有更多人預約，價格亦有上升。她形容上年大掃除每小時須一百五十元，今年價格一定會上調，「其實o依家已經要每個鐘一百二十元，愈臨近過年，價格就愈高，如果一月先預約，係老手嘅話，每個鐘兩百元都有可能。」
傅說現時業界人手仍短缺，但相信可勉強應付今年情況；她補充家政服務員的防疫意識沒鬆懈，家居清潔前會先快測，每隔半個月亦會做一次核酸檢測。亦如第五波疫情時會自備一套衣服，在入屋前更換。
在漸趨寬鬆的防疫措施下，農曆年宵市場攤位昨日起分批公開競投，檔主對市道有信心，維園攤位首日競投氣氛熾熱，成交價八千至五萬六千元，最貴的檔位搶高至底價十點二倍，全日均價近三萬元，比去年高近七千元。有「蘭...
2022-11-10
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2022-11-10
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2022-11-10
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昨晚舉行谷草九場賽事，伍廄「令才」爆冷捧走東華三院挑戰盃。潘頓憑東廄「狀元及第」和羅廄「英雄豪邁」起孖，並以一席殿軍影贏蘇兆輝而成為騎師王。至於蘇兆輝憑呂廄「旅英福星」和文廄「鼓浪精綵」兩W，而呂健威...
2022-11-10