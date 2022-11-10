新年大掃除旺市 150元句鐘

還有不夠三個月便到農曆新年，又要一年一度的大掃除。有家政服務業代表透露近日已有人預約大掃除服務，相信今年需求較去年大，生意亦較好，因此每小時服務價格至少一百五十元，較去年為高；而愈臨近新年的價格會愈高，「每個鐘兩百元都有可能」。



工聯會商業機構及家居服務從業員協會主席傅少萍向本報指出，在寬鬆防疫措施下，料今年市道較往年好，估計往後會有更多人預約，價格亦有上升。她形容上年大掃除每小時須一百五十元，今年價格一定會上調，「其實o依家已經要每個鐘一百二十元，愈臨近過年，價格就愈高，如果一月先預約，係老手嘅話，每個鐘兩百元都有可能。」



傅說現時業界人手仍短缺，但相信可勉強應付今年情況；她補充家政服務員的防疫意識沒鬆懈，家居清潔前會先快測，每隔半個月亦會做一次核酸檢測。亦如第五波疫情時會自備一套衣服，在入屋前更換。