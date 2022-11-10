M+首辦特展 草間彌生203件作品為港人打氣

■港鐵《南瓜》主題列車於屯馬線行駛。 港鐵提供

開幕將一周年的M+博物館，周六起舉辦首個特別展覽《草間彌生：一九四五年至今》，展出「日本波點女皇」草間彌生創作生涯最早期至今年夏天的二百〇三件作品，其中三件更是為今次展覽而創作。今次是草間彌生於日本以外的亞洲最大回顧展，作品分為六個主題，分別為：無限、積累、全面連結、生物宇宙、死亡、生命的力量，涵蓋多種媒介作品，包括繪畫、裝置、雕塑、素描、拼貼、流動影像等。而草間彌生亦為是次展覽重新創作其《神經的死亡》（2022）及著名的《南瓜》（2022）大型雕塑，並打造其最大型沉浸式裝置作品《圓點執念--渴望天堂的愛》。黑房之中，佈滿巨大汽球，汽球之上充滿草間招牌式的白色波點，加上反射鏡，令人恍如置身於萬花筒之中。M+視覺藝術策展人譚雪凝指此鏡房橫、縱向都會重複，與一般「無限」鏡房不同。另展覽亦有草間十一幅的全新作品《每天為愛祈禱》。九十三歲的草間近年身體出現毛病，在新冠疫情肆虐期間住院的草間，每天都會在病榻上作畫，至今仍繼續。譚雪凝指挑選這十一件色彩斑斕的作品，是希望在疫情下為香港市民打氣。港鐵設《南瓜》主題列車展覽聯合策展人鄭道鍊指M+由免費改為收費入場，相信不少市民會慕名入場觀展，期望能有六位數入場人數。這特別展覽將於本周六至明年五月中舉行，正價門票及特惠門票分別售二百四十及一百五十元。另外，M+又與港鐵合作設計以《南瓜》（2022）為主題的列車，即日起至下月二十七日期間在屯馬線行駛。