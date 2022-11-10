部份醫生怕官非拒發免針紙

七名私家醫生涉嫌濫發「免針紙」案，日前政府宣佈昨日起，所有涉案「免針紙」失效。病人政策連線主席林志釉昨批評部份醫生因擔心發出醫療豁免證明會引發法律後果而「見死不救」，即使病人曾獲醫生建議不接種疫苗，亦不願再向病人發出「免針紙」。



林志釉指，有醫生因可能導致的法律後果，而不願發出「免針紙」，甚至拒絕提供醫學評估服務。他強調醫學評估是正當和合法的服務，批評該部份醫生「見死不救」。他又透露，有求助個案中，醫生因為病人中風，建議病人不接種疫苗，但同時拒絕發出「免針紙」。亦有個案在三月時獲公立醫院發出「免針紙」，但之後不獲續發，病人由於在政府場所內機構工作，無醫療證明豁免接種疫苗會導致失業，病人唯有決定冒風險接種疫苗。