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20個DIY遊戲 提升幼兒對顏色、數字和形狀的認知能力

2022-11-10 列印
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相比起枯燥乏味的練習，遊戲的過程能夠令小朋友更容易理解和記入腦！以下就有一系列的DIY遊戲，能夠加深孩子對顏色、數字和形狀的認知能力！

詳情：https://bit.ly/3NKmt1I




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