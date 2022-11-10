將軍澳跨灣橋現神秘紫光

將軍澳跨灣大橋即將落成，大橋近日出現紫光射燈並射向天空，吸引網民熱烈討論，更有人聯想起電影《蝙蝠俠》裏的場景，並改圖加上蝙蝠俠身影。



預計今年完工的將軍澳跨灣連接路工程已接近尾聲，在早前大橋亦曾開通讓巴士試行。有居民捕獲大橋疑似試行亮燈，從照片所見，大橋射出紫色LED射燈，夜空頓時染成絢麗紫色。網民亦留意到大橋的神秘紫光，令雲層染成紫色。不少人留言指相關場景就好像電影《蝙蝠俠》一樣，網民紛紛改圖，在圖片中加上蝙蝠俠標誌及蝙蝠俠的身影。



另有意見擔心燈光會影響飛機升降，亦有人直言「如果佢通橋之後都係呢隻色，我會好難過」等。