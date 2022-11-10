內地疫情續升溫 增8176宗

內地疫情繼續升溫，新增八千一百七十六宗本土感染個案，廣東超過二千八百宗，其中廣州有近四百宗從無症狀轉為確診。荔灣區前晚午夜起嚴格控制人員流動，暫定實施至周日，區內全員每日接受核酸檢測，非必要不外出；全市八區中小學明今起停課。

廣州市教育局宣佈，因應當前防疫形勢，今日起除南沙區、從化區和增城區，全市其餘中小學暫停面授課程，轉上網課，幼兒園暫停返園，各高校、職業院校和技工院校實施封閉管理。而除糧油供應、超市、藥店外，其餘店舖暫停營業，食店只提供外賣。全國其餘新增個案分佈在多個省市，河南和內蒙古都分別有超過一千宗，北京新增八十宗，上海、天津和新疆等都有病例。