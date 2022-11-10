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日報新聞 > 港聞

女教師涉捏造虐兒指控被捕

2022-11-10 列印
■涉案女教師被警方帶走調查。
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警方早前接獲大埔匡智松嶺二校的家長報案，指收到有關該校多名教職員涉虐待學童的匿名信，警方發現指控誇張失實，鎖定該校一名女教師，疑因工作上有不滿而製作虛假指控匿名信，日前以「不誠實取用電腦」及「浪費警力」罪拘捕該名四十八歲女教師。

警方新界北總區重案組總督察武少禧表示，由八月至十月，多名家長、教育局等都收到匿名信、相片及經刪剪的片段，指控某特定教職員在校內虐待小朋友。警方向教職員和每名學童家長調查，審視一萬九千小時的閉路電視片段，未發現違法行為。探員於十一月初拘捕任教約十年的女教師，在其辦公室及寓所搜出製作匿名信的電腦、打印機等證物，發現她盜取學校及學生資料等傳予傳媒機構；警方批評發佈匿名信會令公眾感恐慌，甚至對保護兒童機制失去信心。
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