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日報新聞 > 港聞

美股中段跌345點

2022-11-10 列印
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美股中段全數向下。杜指中段報點三二八一五，跌三百四十五點；納指則報一○四五六點，跌一百五十九點。滙控美國預託證券價格見四十二點八四港元，跌零點一六港元；騰訊則見二百三十四點三港元，跌二點五港元。
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