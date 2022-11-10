劇烈性頭痛突襲 或是中風先兆 及早診斷 減低致殘及死亡風險

頭痛是本港常見都市病之一。不少本港人士習慣在發作時強忍痛楚，或自行服用止痛藥用作紓緩痛症；倘若頭痛徵狀是突如其來地突襲且非常劇烈，這可能是出血性腦中風所致，延誤治療隨時有生命危險。



腦神經科專科李少雄醫生指出，香港每年平均約有3,000多人死於中風，臨床上約20%中風個案屬「出血性」，例如腦出血或蜘蛛網膜下腔出血引起。患者會感到突發性的劇烈頭痛，並伴隨嘔吐作悶等病徵，而且這類中風個案的死亡率極高，接近50%至60%。惟病發往往突如其來，患者應多加留意日常生活狀況，遇到類似徵狀時必須立即求醫。



「蜘蛛網膜下腔出血中風的患者在病發前一、兩星期，可能會出現嚴重頭痛。這是一個警報！這與平常壓力性頭痛會有不同，這類別的痛楚是突然出現，並且短時間內到達高峰，即使服用止痛藥也無效。」



李醫生表示若要針對這類中風個案，診斷上會進行電腦掃描、臨床檢查及腦血管鏡為主。評估中風性質及了解腦部是否生有不正常血管瘤，如屬於蜘蛛網膜下腔出血引起的中風，會透過導管手術或者動脈瘤手術封鎖出血位置，並處方藥物控制血壓及其他症狀，避免出現早期再出血和腦血管痙攣等併發症。



相對於出血性中風，缺血性中風則相對普遍，佔整體個案大約80%。雖然其死亡率較低，亦不會有劇烈頭痛等症狀，但同樣會影響身體活動機能。李醫生指出心房顫動是其中一個引致缺血性中風的因素，這類患者宜服用薄血藥減低中風風險。



但是現今香港不少長者因怕薄血藥會增加出血機會而不敢用藥。李醫生稱道現時新型薄血藥導致的流血風險較低，較少與其他食物及藥物有相沖情況，部份備有逆轉針劑，以應對舊式薄血藥突發流血情況。