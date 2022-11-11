李家超：有序放寬防疫措施 盡快讓生意回港

「亞洲醫療健康高峰論壇」昨日起一連兩天在會展舉行，特首李家超致辭時說，政府會繼續研究有序放寬防疫措施，恢復社會和經濟活動；又指政府會制定專門方案，確保重要活動及經濟活動能順利舉行。

香港已經逐步復常



李家超指，今屆政府上任後陸續放寬社交距離措施及取消酒店隔離等，本月又舉辦多項國際活動，包括國際金融領袖投資峰會、國際七人欖球賽等，證明香港已經逐步復常。政府會制定專門方案，確保重要活動及經濟活動能順利舉行，藉以打開本港的大門，盡快及安全地讓生意重回香港。