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東瀛遊舉行招聘會 目標增聘逾100人

2022-11-11 列印
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自日本、韓國等東南亞地區開關、本港逐漸放寬入境檢疫措施，旅遊業開始「解凍」，近三年首次有旅行社舉行大型招聘，職位月薪連津貼可高達二萬五千元。

東瀛遊指實施「0+3」至今已有逾一萬五千位客人報名，近三百個旅行團將成行出發，旅遊旺季聖誕、農曆年臨近，需要增加人手，將於下周六舉行招募開放日，目標增聘超過一百位員工，涉及二十個不同部門職位，當中逾半數為前線，包括日本導遊、領隊、旅行團銷售代表、分店主任等。
  執行董事禤國全指為吸引求職者，導遊及領隊會暫實行包薪制，代替以往以底薪加佣金計算人工。新制度下，日本導遊每月包薪連津貼高達二萬五千元，領隊每月包薪連津貼則高達一萬八千元。
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