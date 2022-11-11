被捕人士包括上市公司主席 ﻿證監會廉署出動 拘唱高散貨集團8人﻿

證監會與廉署一連兩天舉行聯合行動，拘捕八名人士，包括一名「唱高散貨」集團懷疑主腦，涉近兩億元非法收益，其他被捕人士為該集團骨幹包括某上市公司女主席，以及兩間經紀行三名負責人。消息指，被捕人士包括皓文控股主席徐愛妮。



消息指，證監會與廉署到涉事公司位於中環中心的辦公室，案中證券行為新確證券，其他受查公司包括萬成金屬包裝（8291）、皓文控股（8019）及國茂控股（8428）。據悉，當局搜查皓文控股期間，將女主席徐愛妮帶走調查。她一五年時獲委任為皓文控股執行董事，翌年轉任主席。



萬成金屬包裝昨早發公告指，前日有監管機構進入該公司在香港總部及主要營業地點，惟未發現香港辦事處的管理層。萬成金屬包裝指，由於其主要在中國製造及銷售鍍錫鐵皮包裝產品，認為業務及經營正常，並未受不利影響。



近兩年萬成金屬包裝、皓文控股、米蘭站、中國集成控股、中國國家文化產業、泰錦控股等配股，以及雋泰控股、聯旺集團供股等，都由新確證券擔任配售代理。去年母公司新確科技配股，亦是由新確證券協助進行。



據悉，被查上市公司以某「股壇高手」打骰的殼股網絡為核心。市傳該股壇高手曾主理多隻細價股，但數年前引發一輪細價股「粉塵爆破」後，有關派系轉趨低調。



證監會深入調查，初步發現該集團可疑交易，除涉《證券及期貨條例》下特定市場失當行為外，亦涉觸犯《防止賄賂條例》的貪污罪行，將個案轉介至廉署，雙方聯合行動總共搜查五十個處所，當中逾二十個處所，涉多家香港上市公司及持牌經紀行辦事處。



證監會法規執行部執行董事魏弘福說，證監會對於上市公司的股東及高層人員以至證監會持牌人積極參與操縱性計劃，絕不姑息。而副廉政專員兼執行處首長丘樹春說，廉署會繼續與證監會保持緊密聯繫，攜手打擊不法之徒藉貪污手段進行非法活動，以維護香港的廉潔國際金融中心地位。