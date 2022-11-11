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將藍隧道及將軍澳跨灣大橋下月中通車

2022-11-11 列印
■將藍隧道全長四點二公里，其出口接駁一點八公里長的將軍澳跨灣大橋至環保大道。
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預計在十二月通車的「將軍澳—藍田隧道」（將藍隧道）及將軍澳跨灣大橋，有消息稱暫定於十二月十一日通車。

將藍隧道全長四點二公里，其出口接駁一點八公里長的將軍澳跨灣大橋至環保大道。將軍澳跨灣大橋落成後，將成為全港首條同時設有行車道、行人路、單車徑及觀景台的跨灣大橋。

港府曾指，當將藍隧道通車後，屆時將軍澳隧道將會免費。而途徑將軍澳跨灣大橋及將藍隧道的新巴士線，將於大橋和隧道通車後翌日開通。
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