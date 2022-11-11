「2022年公務員事務局局長嘉許狀頒發典禮」圓滿舉行

教育局一級中學校長梁路得

香港警務處高級警司譚碧玲

社會福利署臨床心理學家譚永璧博士

食物環境衞生署一級衞生督察李俊傑

土木工程拓展署署理高級工程師陳鳳志

入境事務處署理總入境事務助理員陳靜雯

「2022年公務員事務局局長嘉許狀頒發典禮」日前(8日)假政府總部舉行，公務員事務局局長楊何蓓茵表揚100名優秀公務員。行政長官李家超亦到場祝賀各得獎者，希望他們的優秀表現可以成為同事的楷模，整個公務員團隊一起竭誠服務市民。楊何蓓茵在典禮上致辭時表示，社會對公務員的要求和期望日益提高，公務員團隊要應付不少前所未有的艱巨任務，當中亦承受不少壓力。不過，公務員團隊仍然展現敢於擔當、不畏困難的精神，支持和協助政府迎難而上，應對各種各樣的挑戰。「公務員隊伍是政府施政的骨幹，而特區政府的效率多年來均在國際評級上名列前茅，正好反映公務員的良好素質。」公務員團結一致 展現「一國兩制」優勢她續說：「為了讓社會和市民更多認識公務員隊伍的『好故事』，行政長官在上月公布的《施政報告》中提出，推出『行政長官表揚榜』獎勵計劃，定期公開表揚具示範作用的團隊、人員或個案，藉以推動公務員精益求精，力求進步。這是新一屆政府致力強化公務員管理的其中一個項目。」楊何蓓茵亦表示，為了讓公務員團隊保持卓越的表現，公務員學院會持續做好公務員培訓工作，當中特別注重加深公務員對特區憲制秩序和國家發展的認識，培養公務員的愛國精神，以及強化公務員以民為本的服務理念。她續說：「勤奮盡責的公務員團隊對維持政府良政善治及香港繁榮安定發揮着重大作用。根據『愛國者治港』原則，公務員須具備維護國家主權、安全和發展利益的意識，並且盡忠職守，以民為本，注重團隊協作精神，敢於擔當。在未來的日子，我深信公務員隊伍定會繼續團結一致，全力協助政府施政，展現『一國兩制』的優勢，同為香港譜寫璀燦新篇章。」公務員隊伍一向盡忠職守，專業實幹。政府自2004年開始推行此嘉許狀計劃，表揚在日常工作崗位上持續表現優秀的公務員。今年100名獲獎公務員來自37個政策局及部門，涵蓋45個不同職系，包括專業及技術職系、紀律部隊、一般職系和第一標準薪級職系。教育局一級中學校長梁路得不忘初心 堅守同行者角色教育局一級中學校長梁路得過去36年先後服務七所官立學校。教學工作以外，她於2010年曾借調至教育局質素保證分部（指標組），讓她有機會親身參與政策制定及質素管理，從而增進有關方面的認識。梁校長深信年輕人需要有同行者，形容教育是一份很「迷人」的工作。「每個孩子都是獨特的個體，但成長過程中難免遇到困難和挑戰，校長、副校長及老師這時擔當着同行者的角色，給予小小的支持，有助孩子衝破心中障礙，踏出改變一步。」她直言教育工作不是很「轟烈」的工作，是次獲獎感到很榮幸，多謝很多前輩給她發揮機會。梁校長指未來目標是培養年青教師梯隊，以生命影響生命，讓教育下一代的熱情延續下去。香港警務處高級警司譚碧玲多行一步 成就未來香港警務處高級警司譚碧玲加入警隊25年，曾派駐不同單位，包括不同警區及分區、交通總部、前警察公共關係科、西九龍總區、人事部及港島總區。現時駐港島總區負責策劃、執行及統籌等工作。譚碧玲指過去處理過各式各樣的任務，其中2017年在油麻地分區工作時負責完成廣深港高鐵西九龍站「一地兩檢」安排的相關工作，令她很難忘。「政府2017年7月公布『一地兩檢』，2018年9月要通車，各部門只有14個月時間進行一系列準備工作，大家就像『摸着石頭過河』，須一步一步理順過程，確保廣深港高鐵順利通車。」她寄語：「無論做任何崗位都不要計較，過程中多走一步總會有得着，可能是未來成就的關鍵。」社會福利署臨床心理學家譚永璧博士陪伴服務使用者渡過情緒低谷社會福利署（社署）臨床心理學家譚永璧博士服務政府20年，現於中央心理輔助服務（學前服務）單位工作，為有特殊學習需要的學前幼兒及其家長提供諮詢及支援服務，促進他們的心理健康。譚永璧1999年在社署當實習生，畢業後加入社署工作至今。她指最初入職八年間，除了從事學前復康服務，也負責家庭服務，讓她打下堅實基礎，了解市民帶着不同心理需要，尋求服務。「每個人成長背景都不同，我們需要終生學習。」譚永璧早年獲上司及家人的支持，決定修讀博士學位，她希望更加了解兒童及家長心理狀態，學以致用，將所學的與接受服務人士分享，同時希望繼續深化臨床經驗及技巧，服務做到更深更闊。食物環境衞生署一級衞生督察李俊傑從同理心出發 為市民提供貼心服務食物環境衞生署（食環署）一級衞生督察李俊傑服務政府十年，曾駐守沙田區環境衞生組、前九龍城區聯合辦事處、上水屠房、離島區潔淨及防治蟲鼠組，現調派至新界墳場及火葬場組，主要職責是管理及監督曾咀靈灰安置所的日常運作，處理骨灰龕位等。李俊傑指，屯門曾咀靈灰安置所提供16萬個骨灰龕位，每年春秋二祭皆有大批掃墓人士前往安置所拜祭，他需要提前跟不同政府部門溝通作好預備，如交通管理安排，安全有效疏導人潮，都是一個挑戰。他說：「我們的工作涉及先人上位及拜祭，若做得不好，家屬可能久久不能釋懷，所以我們重視家屬的每個查詢，盡能力幫助家屬解決問題。」他又表示，處事時保持同理心，多從對方角度想想，對提升服務質素絕對大有幫助。土木工程拓展署署理高級工程師陳鳳志爭分奪秒 完成河套社區隔離項目土木工程拓展署署理高級工程師陳鳳志服務政府逾九年，負責管理及推展落馬洲河套地區發展的第一期主體工程，以配合港深創新及科技園發展。2022年初，為應對第五波新冠疫情，她便臨危受命參與支援河套地區社區隔離及治療設施的工程。陳鳳志指落馬洲河套地區社區隔離及治療設施項目，是所有援建項目規模最大的一個。「當時新冠疫情嚴峻，收到任務要盡快完成支援社區隔離及治療設施的工程，我們整個工程團隊日以繼夜工作，不足一個月完成約64公頃土地平整工程，團隊亦負責其他相關基建工程，包括道路、排水設施、供水系統等，並成功在兩個月內完成相關部分。」她指：「每項工作都要大家群策群力才能完成，獎項是屬於大家。」入境事務處署理總入境事務助理員陳靜雯教授學員服務市民為己任入境事務處（入境處）署理總入境事務助理員陳靜雯服務政府15年，曾駐守不同海陸空管制站、分別處理遞解個案和審理免遣返聲請的組別及入境事務學院，現駐守機場特別職務隊，負責在機場登機閘口及禁區內對可疑旅客作出截查或進一步跟進、遣返被拒絕入境的旅客，及處理特派工作。陳靜雯曾在入境事務學院擔任步操教官，教授新入職的入境處人員步操技巧。「看到學員對步操由零認識，經過艱苦的步操訓練，在結業會操時整齊一致、威風凜凜經過檢閱台，令我很感動。」陳靜雯當教官時，不時向學員分享過去的工作經驗，教導他們要做個有承擔的公僕，以服務市民為己任。「很開心我的分享對學員有所啓發，有學員結業後成為部門儀仗隊一份子。」（資料由客戶提供）