「火燒人」李伯傷口仍滲血

三年前反修例事件期間，馬鞍山發生「火燒人」慘案，傷者李伯一直接受治療。協助李伯的民建聯立法會議員葛珮帆近日再探訪李伯，透露對方傷勢已有改善，但植皮的傷口仍會滲血，需常食止痛藥，左手只能有限度活動，幸李太不離不棄。



葛珮帆指李伯經多次植皮手術、物理治療及職業治療，手肘關節經矯正手術後終於可以伸直，手指亦較以前靈活。惟雙腿因無力和不協調而不時跌倒；左手拇指及尾指依然無法伸直，但由於最後一次手術期間心臟曾經停頓，李伯不願意再做手術矯正，所以左手只能有限活動。



李伯及李太寄語年輕人不要受不法之徒煽動走上違法暴力之路，「犯咗法，咁就一世」；葛希望警方盡快逮捕兇徒，讓公義得以彰顯。