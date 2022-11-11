穿梭不同國度 深度旅遊體驗

放寬入境檢疫是外遊一大喜訊。要選擇旅遊目的地，除了觀光景點多元化，亦要擁有豐富的旅遊體驗。對旅行日思夜想的你，疫情過後最想去哪兒？如果想橫跨歐洲和亞洲一帶，感受歐洲和亞洲之間距離遠近的地理概念，並欣賞充滿異國跟濃厚歷史文化的國家，相信土耳其會滿足你的需要。在這裏歐洲和亞洲距離相當近，僅數百公尺距離，近到一天內可以來回歐、亞兩洲，甚至是往返數趟都不值得訝異。在土耳其旅客可以坐熱氣球，參觀當地的歷史文化、異國風情、博物館和美術館，以及參加文化體驗和觀光旅遊，必定令你樂而忘返。假如想體驗北美多元文化及愛好大自然和精采活動，一年四季都適合旅遊的溫哥華是不二之選。溫哥華的班芙國家公園，位於洛磯山脈北段，是加拿大首座國家公園，以純美自然風景聞名，除了有絕美雪山和湖景，更有雪山冰川景緻。而最盛名的景點是班芙國家公園的路易斯湖，擁有翠綠的湖泊、並且三面皆被雪山環抱，絕對讓亞熱帶地區長大的遊人倍感興奮！現時土耳其和溫哥華境內有多個景點被聯合國教科文組織定為世界文化遺產，當地有山有水、自然美景和人文景觀等，絕對是物超所值的旅遊目的地，值得大家遊走當地，享受悠長假期。喜歡發掘特別主題，為自己提供一個知性、難忘及富趣味的深度旅遊體驗，相信土耳定會成為你杯茶。大航假期一直提升服務，持續優化產品及服務質素。多年來擁有豐富的經驗，掌握旅遊發展趨勢致力提供多元化、高質素、具有競爭力的旅遊產品。未來將延續品牌的傳統，繼續開拓高端旅遊市場，開發別具特色的旅遊產品。【土耳其】【純玩】特洛伊古城、以弗所古城、棉花堡、奇石林深度遊10天(MEDI10)行程路線一﹕兩大【世界自然及文化遺產】鬼斧神工的天然奇景「棉花堡」及「奇石林」暢遊特洛伊古城包乘纜車往返巴格門古城安排乘船橫跨達達尼海峽，欣賞沿岸景色遊棉花堡、安塔利亞古鎮、鐘樓、哈德良之門、古老港口細意安排7晚於酒店內享用晚餐，全程保證入住5星酒店，成本特高安排於奇石林「洞穴夜總會」欣賞【肚皮舞】表演，品嚐地道美食及任飲葡酒、啤酒、汽水保證出發：11月25日 $14,9992023年1月14日 $16,899喜歡遊走北美的自然之都，可以一探全球宜居城市、依山傍海的溫哥華，讓自己在城市公園漫遊及感受迷人的自然景色。今次大航假期提供食住玩的旅遊好去處：【純玩。包稅及服務費】溫哥華冬季洛磯山脈、班芙國家公園、白馬市極光之遊11天 (CANW10/11)行程路線二：白馬市為其首府 ，每年大約240日能看到極光，而且城市人口不多，市內光害相對低，完全處於自然狀態的地方，能夠清晰的觀測到極光，即使在市中心也有機會看到極光。細意安排連續2晚木屋營地裏取暖，等待神秘綺麗的極光來臨。【世界文化遺產】班芙國家公園位於洛磯山脈北段，是加拿大首座國家公園，除了有絕美湖景，更有雪山冰川景緻，絕對不能錯過。出發日期：12月24日 $39,999 (CANW11)保證出發：2023年1月15日 $44,999 會員減$5,000(CANW10)熱線：2133 9468 / 6284 4992 (WhatsApp)分行熱線：【旺角分行】電話：25200908 地址：好景商業大廈22樓2219室【屯門分行】電話：24419829地址：華都商場地下45號鋪牌照號碼 : 352829