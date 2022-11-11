聯招申請展開了解計分法增勝算﻿

■「大學聯招辦法」已接受申請，截止日期為十二月七日。

大學聯合招生辦法（JUPAS）已開始接受申請，由即日至十二月七日，同學可透過聯招系統遞交申請。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，現階段同學應先了解聯招課程及內容，並建議同學參加院校舉行的資訊日，透過親身參觀校園，了解院校環境。此外，同學應了解心儀課程的計分方法，從而評估獲取錄的機會。採訪：《星島日報》教育組 圖：星島圖片庫透過大學聯合招生辦法，同學可申請本地八所資助大學的學士學位或高級文憑課程、香港都會大學的自資學士學位課程，或「指定專業/界別課程資助計劃（SSSDP）」課程。由於同學只可以揀選二十個課程，故填表前，必先了解自己是否達入學要求，避免浪費機會。學友社學生輔導顧問吳寶城表示，上月開始，各院校已陸續舉辦資訊日，同學值得參加。「前兩年的大學資訊日，都是以網上形式舉行，但今年很多院校，重辦實體資訊日，同學很值得去，因為選科時，除了解收生資料外，同學親身到院校時的主觀感受、看到的環境、學生和教職員的親切程度等都很重要。」參與院校資訊日事實上，聯招課程眾多，同學選科時，難免花多眼亂，或者心大心細，然而，可揀選的課程卻只有二十個，同學又應如何選擇呢？吳寶城就認為，同學應先以自己的興趣和課程的入學分數作篩選。「同學可先從自己出發，細想自己對哪個方向有興趣、希望可以讀甚麼、將來做甚麼工作等，例如想從事跟人接觸的行業，還是計數、需要邏輯思維的工作？」了解自己的想法後，就要分析自己的能力。吳寶城說，同學可以根據心儀課程過往的入學成績，評估自己入讀機會，「如果預計相差太遠，可能未必適合。」另外，同學要了解各院校的計分方法、課程結構和內容、是否有特別的學習計劃，例如是否要到海外交流等等。隨着學生人數下降，今年參加中學文憑試和聯招的學生人數均創新低，在學生人數減少而學位不變的情況下，學額競爭相對減少。吳寶城分析，以剛過去的文憑試成績為例，考獲十九分的同學，應可獲大學取錄；考獲十七、十八分，同樣有機會獲得大學學位，但當然要視乎所揀選的課程而定。吳寶城預計，今年參加文憑試和聯招的學生持續下降，在符合課程的最低入學要求前提下，應可以較低的分數獲大學取錄；然而，受歡迎的學科，例如醫療相關的課程，競爭依然大，較低分的同學，獲取錄的機會很微。留意「最低入學要求」提到近年不同院校，都分別推出「彈性收生安排」，一旦考生在文憑試「失手」，仍有被大學取錄的機會。吳寶城認為，「彈性收生安排」可視為安全網，但不應視此為目標，「如果同學認為達到『彈性收生安排』的要求就夠，那麼他們對無信心的科目，付出的努力可能更少，導致結果比預期更差。」因此，他認為，同學應以大學「最低入學要求」為指標，但同時了解「彈性收生安排」，以減少壓力。