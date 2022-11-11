海關破獲市值逾億私煙

不法之徒利用天氣作為掩護，趁上周打風，天氣轉差前以水路將大量私煙偷運來港，並存放在不同貨櫃場分散風險，海關上周展開一連兩日行動，分別在青衣及屯門兩貨櫃場緝獲逾四千四百萬支私煙，市值一億二千二百萬元。



海關稅收罪案調查科調查主任顏卓軒說，上周一截查青衣長輝路一貨櫃場對開一輛貨櫃車，起出一千零五十萬支私煙，拘捕五十九歲司機及三十一歲跟車工人。海關跟進調查，於貨櫃場內發現另一個載滿私煙貨櫃，檢獲另外一千一百七十萬支私煙。翌日，海關搜查屯門藍地一貨櫃場，於兩貨櫃內搜獲二百二十二萬支私煙。