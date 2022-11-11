通關後出遊買「旅遊保險」低至4折 識得揀梗係用豐隆網上和手機App投保啦！

望穿秋水終於可以出外旅行。在後疫情時代下，香港政府放寬入境檢疫至「0+3」，多個熱門旅遊國家如日韓、星馬泰等亦恢復免簽證自由行的安排，是時候讓港人重拾昔日的旅遊步伐。三年後再出發，需要怎樣選購旅遊保險呢？以下出遊攻略，讓精明一族可以出遊安心又放心！注意要涵蓋新冠肺炎保障現時出外旅遊要清楚注意「旅遊保險」的保障範圍，尤其留意保險有否涵蓋Covid 19保障。舉例，染疫後在外地的醫療費用、回港後覆診費用等。另外，亦需了解是否保障因染疫需取消或提早結束旅程而不獲退回預訂的費用等。現時多款包括Covid 19保障的旅遊保險，一般都對投保人有特定的要求，例如已接種相關疫苗及完成目的地所規定的入境條件等。因此豐隆保險新增Covid 19保障，包括醫療費用、因染疫需取消行程和縮短旅程的損失，24小時醫療支援服務等。留意疫情細節 避免因小失大市民外遊購買「旅遊保險」的意識日漸提升，需考慮出發及投保時間、地點、同行親友年齡和健康狀況、保障項目、保費及出行頻率等。一般旅遊保險是成功購買後即生效，部分保障如取消行程或因天氣而影響出發行程也受保障，因此消費者購買機票後宜立即選購旅遊保險。同時，消費者要注意受保地區的限制，留意同行年長人士的受保年齡、保障範圍和上限，以及保障項目的內容種類。例如旅遊遇上身體不適或意外需接受治療，有關的醫療費用保障就十分重要，其他保障還包括旅程延誤、行李和個人物件等。保費方面，要留意投保優惠限期、折扣及其受保範圍等。如受保人經常出遊及跨洲份旅行，建議選擇投保全年旅遊計劃，但須注意每段保障期的時限。豐隆網上或手機App投保低至4折優惠由即日起至2022年12月31日，通過網上投保單次旅程享45折優惠；手機App更可享4折優惠！此外，登記成為網上會員或首次以手機App投保，可獲贈即時可扣減保費的電子現金券。投保過程電子化，方便投保人可即時透過電子支付保費完成投保，令你於旅遊復甦後，重新出發享受一個無憂和開心的假期，繼續探索世界。網上投保：www.hl-insurance.com電話查詢：2961 2266登記網上會員：https://bit.ly/3WyCz28手機App下載：https://bit.ly/3NBKnvX