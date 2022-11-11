天降鋼筋壓死地盤工 總承建商致歉

尖沙咀亞士厘道地盤周二發生致命工業意外，一名工人被高處墮下的鋼筋壓死。總承建商實力工程公司工程總監林紹明表示，懷疑事件起因是因為有工人在施工過程中觸動鋼筋引致。公司已按勞工處要求圍封事發位置，等待意外調查結果。公司對事件引起外界關注及不安深表歉意；亦已與消防承辦商，預留緊急備用金協助家屬處理身後事。公司將在地盤舉行默哀悼念，同時亦會向其他工人解釋事件，希望工人在其後工作提高警惕。