聯合集團向學校贈萬種書

讀書有助自我提升。聯合出版集團將舉辦「書香四季‧秋閱冬讀」公益文化活動，廣邀來自文學、藝術、電影等領域名人，對談時興議題；由藝文評論人及暢銷書作家帶團穿梭港島及九龍，共賞不一樣的香港；更在十二月舉辦聖誕文創市集。



公益文化活動由明日啟動，延續至十二月十八日，期間將以「線下活動 + 線上直播」方式推展，包括十位文化名人主講的五場名家講座，兩場由藝文界社媒達人帶隊的城區漫遊活動，分別到灣仔日月星街和油麻地，以及一場為期兩周的聖誕園遊會。



此外，聯合出版集團亦推展今年度「行走的圖書館」公益閱讀活動，即日起至本月十八日，流動圖書車將香港三聯書店、香港中華書局、香港商務印書館、萬里機構、新雅文化及中和出版等多間知名出版社捐贈的近萬種圖書，送至香港港島、九龍、新界各區中小學校，與校師生分享閱讀樂趣。