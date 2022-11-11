內地AirDrop「對所有人開放」功能限時10分鐘

蘋果公司昨推出新系統iOS16.1.1修正錯誤和安全漏洞，但中國地區用戶更新後，發現無線文件共享功能AirDrop做出一項改變，從非聯絡人用戶接收文件，須於十分鐘時間內完成共享。蘋果公司沒有解釋這項改變的原因，有人推測可能是中國監管部門要求。



AirDrop功能允許蘋果手機用戶向其他用戶快速分享圖片、文檔和影片等文件。早前有內地網民在社交平台透露，有示威者利用這個功能向其他人傳送政治文宣，抗議中國政府實施的政策，意圖避開嚴格的網絡審查。



AirDrop功能自二○一三年推出以來，一直備受爭議。曾經有飛機乘客在機上透過AirDrop，向其他乘客發送虛假恐怖主義訊息，導致航班延誤。內媒報道指，這項功能改動可幫助用戶避免在公眾場所受到陌生人騷擾。