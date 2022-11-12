虛報裝置重量差7倍 包括藝能協興隆職員 MIRROR騷屏案警拘5男女

西九龍總區重案組昨清晨六時許展開行動，以「欺詐」及「容許物件從高處墮下」等罪，先後在筲箕灣、八鄉、大角咀、藍田及馬鞍山，上門拘捕四男一女。被捕五人中，有四人為「藝能」的業務總監、項目經理及技術統籌，其餘一人為「協興隆」高級技術員。
6屏重近萬磅 申報3600磅
警方指沒有證據顯示兩間公司有安排適當工程師確保組件符合安全、質量水準；當這批升降裝置完成後，亦無人安排作出詳細檢查，確保那批升降裝置可以安全運作。另外，警方發現「藝能」向康文署交付的文件涉及虛報重量，數字有極大差異。六塊LED屏幕實際重量為九千八百五十二磅，「藝能」只申報三千六百磅，相差二點七倍；而八組喇叭的總重量實際逾一萬二千磅，申報只是一千六百磅，相距七點六五倍。警方指上述只是部份例子，經調查所有裝置後，發現總實際重量比申報的平均超出四倍多。
西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，「藝能」在首日演唱會前幾天才入紙康文署，有理由相信為盡快得到演出許可，故意誤導康文署，絕非手民之誤。他說若要根據各組件實際重量提交新數據，估計未必趕及首場演唱會舉行。
警方又透露涉事屏幕的升降工作，於事發當日早上已出現問題，但負責安裝檢查及操作的「協興隆」職員，未有任何維修及補救，安排工程師檢查，甚至在事發晚上之前亦沒有上報。鍾雅倫強調刑事調查仍未完成，不排除再有拘捕行動。
警方：希望為傷者取回公道
MIRROR演唱會事故昨踏入一百零六日，舞蹈員阿Mo李啟言受重傷，警方終拘捕涉事承辦商職員，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫稱不排除有第二輪拘捕行動。但他坦言「無論警方在拘捕行動拘捕多少人，之後可以檢控多少人，甚至最後，法庭可以定多少人罪，以上一切都未必可彌補這名傷者在事故中失去的一切，希望為傷者和事故中受影響的人取回一點公道和作出交代。」
他希望傷者盡快康復、重回舞台，也期望其他人盡快走出心理陰影，過正常生活。