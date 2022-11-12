虛報裝置重量差7倍 包括藝能協興隆職員 MIRROR騷屏案警拘5男女

■藝能項目經理被探員帶走。

■「協興隆」高級技術員被捕帶署調查。

證物

■MIRROR演唱會墜屏事故中，跌下的巨型屏幕達九千八百五十二磅，只申報三千六百磅。

MIRROR演唱會墜屏事故令三名舞蹈員受傷，震撼全城。警方昨就事故拘捕五人，包括承辦商「藝能工程」及「協興隆舞台工程」的職員。警方指「藝能」涉嫌虛報部份裝置的實際重量以盡快得到演出許可，重量差幅最多逾七倍，而墮下的巨型屏幕達九千八百五十二磅，只申報三千六百磅；該屏幕於事發當日早上已出現問題，惟次承辦商「協興隆」沒有維修及上報。西九龍總區重案組昨清晨六時許展開行動，以「欺詐」及「容許物件從高處墮下」等罪，先後在筲箕灣、八鄉、大角咀、藍田及馬鞍山，上門拘捕四男一女。被捕五人中，有四人為「藝能」的業務總監、項目經理及技術統籌，其餘一人為「協興隆」高級技術員。6屏重近萬磅 申報3600磅警方指沒有證據顯示兩間公司有安排適當工程師確保組件符合安全、質量水準；當這批升降裝置完成後，亦無人安排作出詳細檢查，確保那批升降裝置可以安全運作。另外，警方發現「藝能」向康文署交付的文件涉及虛報重量，數字有極大差異。六塊LED屏幕實際重量為九千八百五十二磅，「藝能」只申報三千六百磅，相差二點七倍；而八組喇叭的總重量實際逾一萬二千磅，申報只是一千六百磅，相距七點六五倍。警方指上述只是部份例子，經調查所有裝置後，發現總實際重量比申報的平均超出四倍多。西九龍總區刑事部警司鍾雅倫表示，「藝能」在首日演唱會前幾天才入紙康文署，有理由相信為盡快得到演出許可，故意誤導康文署，絕非手民之誤。他說若要根據各組件實際重量提交新數據，估計未必趕及首場演唱會舉行。警方又透露涉事屏幕的升降工作，於事發當日早上已出現問題，但負責安裝檢查及操作的「協興隆」職員，未有任何維修及補救，安排工程師檢查，甚至在事發晚上之前亦沒有上報。鍾雅倫強調刑事調查仍未完成，不排除再有拘捕行動。警方：希望為傷者取回公道MIRROR演唱會事故昨踏入一百零六日，舞蹈員阿Mo李啟言受重傷，警方終拘捕涉事承辦商職員，西九龍總區刑事部警司鍾雅倫稱不排除有第二輪拘捕行動。但他坦言「無論警方在拘捕行動拘捕多少人，之後可以檢控多少人，甚至最後，法庭可以定多少人罪，以上一切都未必可彌補這名傷者在事故中失去的一切，希望為傷者和事故中受影響的人取回一點公道和作出交代。」他希望傷者盡快康復、重回舞台，也期望其他人盡快走出心理陰影，過正常生活。