MIRROR紅館意外後首合體 姜濤帶隊打波跌傷

MIRROR紅館意外後首合體，成員昨晚出席完903籃球賽受訪，受傷的姜濤沒現身，問到姜濤的傷勢，Lokman表示未知情況，要送院進一步檢查才知，指姜濤平時不渣，可能好勝心所致，傷及舊患是馬有失蹄，指他經常落維園打波，今次只是不小心的意外。

提到昨日有紅館演唱會意外調查報告，Lokman指未因此影響心情，也未看太多資料，只知超重虛報數字和已拉人，未能講是否滿意，因為仍在調查，到最後才知甚麼一回事，等水落石出，而他們昨因要參與籃球賽，未有時間就紅館報告跟舞蹈員溝通。



問到見到數字出入會否一額汗？Lokman坦言有這感覺，始終在台上只顧演出，不知機關等等其他事，原來相差這麼遠。