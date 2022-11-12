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主辦單位聲明：配合調查保留追究權

2022-11-12 列印
■受傷舞蹈員阿Mo過往與父母合照。
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主辦單位MakerVille及大國文化昨回應事件，指感謝政府各部門的努力，就事故原因作出詳細解說，會繼續全力配合警方和政府部門的調查工作。為免對尚在進行中的調查造成影響，只可作有限回應。就警方公佈的細節，會仔細研究和諮詢法律意見，並保留追究相關單位的權利。

對於工作小組提出的改善建議，作為業界一份子，任何有助提升演藝行業水平，包括工作人員及表演者安全的政策，均全力支持。對於受傷的三位舞者李啟言（阿Mo）、張梓峯（阿峯）和羅德智（Zisac)，會繼續承擔他們的醫療費用及提供其他協助。
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