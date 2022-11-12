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人幣匯率「彈起」 在岸價升1368點子

2022-11-12 列印
■人民幣匯率因內地放寬防疫而急升。
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內地昨午公佈放寬入境檢疫措施後，人民幣匯率急升，在岸人民幣一度急升一千八百點子，最終收報七點一一零六兌一美元，是九月底以來新高，創下○五年匯改以來最大單日升幅。

在岸人民幣昨午高見七點零六五兌一美元，升逾一千八百點子，最終收報七點一一零六兌一美元，是九月底以來新高，較前日收市價大升一千三百六十八點子，升幅約百分之一點九，單日升幅亦是○五年匯改以來最大。同時，離岸價亦曾收復七點零六關口，高見七點零五九二兌一美元，升幅約百分之一點三，較早時徘徊七點零九附近。

麥格理亞洲匯率策略師Trang Thuy Le分析指，結構上看，隨着中國資本市場持續對外開放，外資進出正成為人民幣價格波動的一個主要驅動力，其匯率波動性在中期會持續上行。
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