小組提6改善措施 須核對搭建物重量

政府成立的工作小組就演唱會工程提出六項建議，以強化租用機制，加強舞台表演的安全措施；康文署在未來數月會與業界商討和落實執行細節，未正式落實新措施前，業界需要遵守由八月開始實施的三項短期措施。



這些措施包括在驗證機制中，訂明負責人員的工作範疇和角色。



第二是租用人須加強核對搭建物及器材設備的重量，例如要聘請的專業人士，確保重量準確無誤。



第三是為所有需要移動或升降的機械裝置，進行驗證負荷測試。



第四是就鋼索及起重裝置，場地租用人須向當局提交有品質檢測證明。



第五是應在首場演出前盡早綵排。



第六是康文署研究引入具備相關專業知識的獨立第三方審核人員，視乎需要對設置的工程和裝置作審核，亦會引入機制以處理違反「租用條款」情況。