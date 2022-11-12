港增5599宗新冠確診 外界質疑放寬防疫措施過慢

本港昨新增五千五百九十九宗新冠確診個案，包括三百九十八宗輸入個案，再多十人離世。對於外界質疑放寬防疫措施安排是「擠牙膏」，醫衞局局長盧寵茂強調是「摸着石頭過海」，不希望鹵莽放寬防疫措施後，因疫情爆發而再次收緊。

屯院康復病房爆疫



醫管局公佈，屯門醫院一個康復病房自周一起有三名病人確診，調查再發現另外四名病人確診，但無感染病徵，所有病人正接受隔離，情況穩定。另地政總署署長黎志華昨日亦對快測呈陽性要隔離。



此外，多名立法會議員昨質疑放寬防疫措施安排是「擠牙膏」，亦引起混亂，盧寵茂指政府是「摸着石頭過海」，不能不知道水有多深就一下跳進去。放寬防疫措施要穩紮穩打，他又說安心出行仍有價值，如疫情反彈或出現其他疫情，將來可以使用。