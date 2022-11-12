機場客運量增至75.5萬人次

機管局指，客運量增長主要由於本地檢疫措施放寬，帶動香港居民及訪港旅客人數上升所致，當中往來東南亞的旅客量升幅最為顯著。累計於今年首十個月，機場處理旅客量三百萬人次，較去年同期上升一點七倍。
至於貨運方面，受全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢持續緊張，加上全球供應鏈受阻等影響，貨運量和飛機起降量則分別為三十五點一萬公噸及一萬二千五百七十五架次，同比下跌百分之二十三點九及百分之十點二。
內地踏出放寬防疫措施重要舉措，國務院聯防聯控機制昨公佈進一步優化防控工作的二十項措施，包括將入境檢疫日數從「7+3」改至「5+3」，同時取消入境航班熔斷機制等。本港旅遊及商界等多個代表歡迎新措施，形容...
2022-11-12
上海地鐵十一號線昨早在繁忙時間約九時半發生故障。網上片段顯示，於嘉定新城站區間行駛的一架列車疑似突然故障，傳出多下火光，一度冒出巨大火球。上海地鐵就事故為乘客帶來不便致歉，表示當時十一線的觸網故障，引...
2022-11-12
外媒報道指，美國與南韓秘密交易購入十萬發炮彈，顯示美軍不斷向烏克蘭供應武器，庫存已嚴重不足。白宮再宣佈新一輪對烏軍事援助，強調提升烏軍防空能力非常重要。《華爾街日報》引述知情人士報道，美國將向南韓採購...
2022-11-12
臨海豪宅物業加快推售速度。華潤置地（海外）及保利置業合作發展、啟德跑道區澐璟，日前公佈首張銷售安排，推出118伙於下周一（14日）起招標，涵蓋2房至4房單位。澐璟連日開放示範單位，日前加快步伐，公佈首...
2022-11-12
明晟公司MSCI公佈旗下中期指數審核變更結果，MSCI中國指數新增36隻股份，並同時剔出34隻股份。其中，九龍倉（004）遭剔出MSCI中國指數，昨日股價一度逆市暴挫逾25%，低見20.1元，收市跌幅...
2022-11-12
完成本輪聯賽後，將會參戰卡塔爾世界盃的球員隨即向所屬國家隊報到，曼城領隊哥迪奧拿坦言知道戰將們已心繫決賽周，有意在今晚英超主場對賓福特時讓世盃國腳避戰。幸好藍月仍有挪威射手夏蘭特領銜攻堅，在聯賽暫停前...
2022-11-12
昨日《無線節目巡禮2023》出動一眾小生、花旦落力吸客，不少花旦都行性感，當中以蔡思貝和黃智雯齊齊谷胸，陳豪就被人潮包圍「集郵」，成為最受歡迎人氣王。藝人大合照時，視帝譚俊彥與視后林夏薇企頭排「C位」...
2022-11-12
家住學校區，附近有兩間國際學校，每天一到上下學時段，樓下便車水馬龍，非常嘈雜。只有到了周末或寒暑假，環境才有得清靜。在這兩年疫情嚴重的時期，學校停學，也有這一種清靜，起初覺得舒服，但時日一久便感受不同...
2022-11-12
早在入行多年之前，筆者已是方駿暉方Sir的粉絲，沒想到後來竟可跟偶像在同一份馬報撰文。當年喜歡看方Sir，其中一個原因是他選馬有根有據，讀者可以自行分析其理由是否充份，才選擇信與不信，不像傳統的馬評人...
2022-11-12