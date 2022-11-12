機場客運量增至75.5萬人次

家住學校區，附近有兩間國際學校，每天一到上下學時段，樓下便車水馬龍，非常嘈雜。只有到了周末或寒暑假，環境才有得清靜。在這兩年疫情嚴重的時期，學校停學，也有這一種清靜，起初覺得舒服，但時日一久便感受不同...

2022-11-12