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機場客運量增至75.5萬人次

2022-11-12 列印
■隨着本港放寬防疫措施，機場客貨運量逐步回升。
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機場管理局昨公佈香港機場於今年十月的航空交通量，機場客運量達七十五點五萬人次，較九月的五十二點五萬人次上升四成；至於較去年同期則急增四點四倍，是疫情前水平約百分之十三。

機管局指，客運量增長主要由於本地檢疫措施放寬，帶動香港居民及訪港旅客人數上升所致，當中往來東南亞的旅客量升幅最為顯著。累計於今年首十個月，機場處理旅客量三百萬人次，較去年同期上升一點七倍。

至於貨運方面，受全球經濟前景不明朗、地緣政治局勢持續緊張，加上全球供應鏈受阻等影響，貨運量和飛機起降量則分別為三十五點一萬公噸及一萬二千五百七十五架次，同比下跌百分之二十三點九及百分之十點二。
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