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前美容店女東 險遭3漢挾上車

2022-11-12 列印
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一名女子（見圖）報稱昨凌晨二時許在佐敦偉晴街遇劫，遭賊人打傷。消息稱當時有人捉着女事主，企圖挾她上車，惟她掙扎反抗；警方經調查後將案件列「襲擊致造成實際身體傷害」，並調查事發原因。
掙扎反抗呼救遭毆傷

現場為偉晴街五十二號對開，案發時四十五歲姓袁女事主與一名友人在火鍋店消夜後，甫步出店外，她報稱一輛私家車駛至，隨即有三名惡煞下車。消息稱當時有人捉着女事主，企圖挾她上車，惟她掙扎反抗及呼救。三惡煞見事敗，揮拳毆傷女事主，之後登車往佐敦道方向逃去。女事主其後報警求助。

警方接報到場於附近兜截涉事車輛，惟未有發現。女事主右額受傷，被送往廣華醫院治理。據悉，女事主曾經營美容店，現時報稱無業，不清楚遇襲原因，女事主在事件中並無財物損失。
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