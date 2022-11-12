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澳門隨內地鬆綁 檢疫今改「5+3」

2022-11-12 列印
■澳門政府宣布，入境人士檢疫期今日起調整為「5+3」。
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澳門疫情應變協調中心昨日宣佈，澳門因應內地標準，調整檢疫政策，今日起由香港、台灣地區及外國入境澳門人士，醫學觀察期，由原本七天集中隔離醫學觀察，加三天自我健康管理（即「7+3」檢疫），調整為五天集中隔離醫學觀察，加三天居家隔離（即「5+3」）。

三天居家隔離期間健康碼為紅碼，除了出外做核酸外，其他時間不可外出，外出前須做抗原檢測，並通過平台申報。當局容許這些紅碼人士於需做核酸的期間，可步行、自行駕車、乘搭私家車或的士往來居住地點和核酸站。
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