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內地疫情增萬宗粵佔3成

2022-11-12 列印
■內地居民現時每天需要落樓做核酸檢測。
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持續升溫，自四月以來再新增逾一萬宗本土新冠個案。廣東省佔的個案最多達三千宗，其中廣州有二千八百多宗個案；廣州海珠區延長防控措施三日至周日，並強化社區管控，限定所有市民居家，每戶每天一人「分時有序、分區限流」外出購買必需品。

廣州海珠區延長防控措施至周日。社區小區、城中村、產業園區嚴格實行封閉式管理，區內的地鐵、公交、出租車和網約車服務暫停，多條高速公路在海珠區內的出入口封閉。
  另北京新增逾一百宗本土個案，北京市疾控中心指當前新增病例處於發展階段，防控形勢嚴峻複雜。
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