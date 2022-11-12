古洞站將是現有上水至落馬洲支線，介乎上水站與落馬洲站之間的中途站，該站會滿足古洞北新發展區的交通需要，並縮短往來古洞北新發展區和上水的車程時間。翻查資料，目前在繁忙時間由古洞北新發展區前往上水站的路面車程需時約十五分鐘。東鐵線古洞站啟用後，預料需時僅約三分鐘。
港鐵古洞站料明年動工
古洞站將是現有上水至落馬洲支線，介乎上水站與落馬洲站之間的中途站，該站會滿足古洞北新發展區的交通需要，並縮短往來古洞北新發展區和上水的車程時間。翻查資料，目前在繁忙時間由古洞北新發展區前往上水站的路面車程需時約十五分鐘。東鐵線古洞站啟用後，預料需時僅約三分鐘。
內地控疫鬆綁 入境隔離縮至5+3
內地踏出放寬防疫措施重要舉措，國務院聯防聯控機制昨公佈進一步優化防控工作的二十項措施，包括將入境檢疫日數從「7+3」改至「5+3」，同時取消入境航班熔斷機制等。本港旅遊及商界等多個代表歡迎新措施，形容...
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上海地鐵11號線短路爆火光
上海地鐵十一號線昨早在繁忙時間約九時半發生故障。網上片段顯示，於嘉定新城站區間行駛的一架列車疑似突然故障，傳出多下火光，一度冒出巨大火球。上海地鐵就事故為乘客帶來不便致歉，表示當時十一線的觸網故障，引...
2022-11-12
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轉向南韓買炮彈援烏 美軍彈藥供應存不足
外媒報道指，美國與南韓秘密交易購入十萬發炮彈，顯示美軍不斷向烏克蘭供應武器，庫存已嚴重不足。白宮再宣佈新一輪對烏軍事援助，強調提升烏軍防空能力非常重要。《華爾街日報》引述知情人士報道，美國將向南韓採購...
2022-11-12
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澐璟首批下周一起招標
臨海豪宅物業加快推售速度。華潤置地（海外）及保利置業合作發展、啟德跑道區澐璟，日前公佈首張銷售安排，推出118伙於下周一（14日）起招標，涵蓋2房至4房單位。澐璟連日開放示範單位，日前加快步伐，公佈首...
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遭剔出MSCI 九倉逆市插14%
明晟公司MSCI公佈旗下中期指數審核變更結果，MSCI中國指數新增36隻股份，並同時剔出34隻股份。其中，九龍倉（004）遭剔出MSCI中國指數，昨日股價一度逆市暴挫逾25%，低見20.1元，收市跌幅...
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藍月世盃國腳避戰 魔人單槍接「福」
完成本輪聯賽後，將會參戰卡塔爾世界盃的球員隨即向所屬國家隊報到，曼城領隊哥迪奧拿坦言知道戰將們已心繫決賽周，有意在今晚英超主場對賓福特時讓世盃國腳避戰。幸好藍月仍有挪威射手夏蘭特領銜攻堅，在聯賽暫停前...
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譚俊彥林夏薇巡禮企C位顯身價 蔡思貝黃智雯谷胸為TVB吸客
昨日《無線節目巡禮2023》出動一眾小生、花旦落力吸客，不少花旦都行性感，當中以蔡思貝和黃智雯齊齊谷胸，陳豪就被人潮包圍「集郵」，成為最受歡迎人氣王。藝人大合照時，視帝譚俊彥與視后林夏薇企頭排「C位」...
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李純恩 - 過正常生活｜好好過日子
家住學校區，附近有兩間國際學校，每天一到上下學時段，樓下便車水馬龍，非常嘈雜。只有到了周末或寒暑假，環境才有得清靜。在這兩年疫情嚴重的時期，學校停學，也有這一種清靜，起初覺得舒服，但時日一久便感受不同...
2022-11-12
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仲達 - 檔靚補中 久久為攻｜頭號目標
早在入行多年之前，筆者已是方駿暉方Sir的粉絲，沒想到後來竟可跟偶像在同一份馬報撰文。當年喜歡看方Sir，其中一個原因是他選馬有根有據，讀者可以自行分析其理由是否充份，才選擇信與不信，不像傳統的馬評人...
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