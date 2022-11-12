港鐵古洞站料明年動工

政府昨日刊憲通過港鐵增設古洞站方案，港鐵公司稱歡迎有關決定。古洞站的建造工程預計於明年動工，並於二七年啓用。



古洞站將是現有上水至落馬洲支線，介乎上水站與落馬洲站之間的中途站，該站會滿足古洞北新發展區的交通需要，並縮短往來古洞北新發展區和上水的車程時間。翻查資料，目前在繁忙時間由古洞北新發展區前往上水站的路面車程需時約十五分鐘。東鐵線古洞站啟用後，預料需時僅約三分鐘。