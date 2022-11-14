疑列車與路軌旁金屬碰撞 油麻地站港鐵列車飛甩門

■車廂緊貼月台受損。

■車門甩脫，月台幕門未有開啟。

■工程人員到場搶修。

港鐵油麻地站發生罕見列車甩門事故，車上七百多名乘客須緊急疏散，其中逾百人沿路軌疏散往旺角站，事件中兩人不適，當中一名老婦擦傷送院。荃灣線列車服務受阻，港鐵稱初步調查發現列車剛進入月台出現異樣，車頭轉向架偏離路軌，正全力搶修，但需較長時間維修損毀的路軌。運輸署事發後即時要求其他交通工具加強服務。昨早約九時半，荃灣線一列向中環方向行駛的列車，第一卡車進入油麻地站後兩道門鬆脫，與月台幕門碰撞，一度冒煙，車上約六百名乘客由月台離開，另外約一百五十人經緊急出口、沿路軌往旺角站疏散。期間兩名乘客輕傷，一名七十八歲女乘客手腳擦傷須送院。２乘客輕傷１送院初步調查發現列車進入月台後發出聲響，車頭至少兩對車門移位，擱在月台玻璃幕牆與與車身之間，其中一道門完全甩脫，而月台幕門未有開啟。港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐說，列車進入油麻地站時，車長聽到聲響，其後發現列車有兩卡進入月台後停下，初步見到第一卡轉向架稍微偏離路軌，另外亦見到在路軌旁有一些設備損毀，列車上有兩道車門移位。他稱，需要較長時間才能修復。港鐵行政總裁金澤培等高層到現場了解，大批工程人員調查。金指，一架列車共有十六個轉向架，發現車頭第一個轉向架偏離路軌，港鐵對事件的調查將涵蓋所有方向。港鐵就事件致歉。港鐵昨晚八時指，事故原因為列車與軌旁的金屬結構裝置發生碰撞，引致偏離，港鐵會在收車後深入調查，找出成因。而港鐵成功移正首卡列車轉向架輪，收車後會把列車移離，盡最大努力復修，並在今天早上通知列車服務安排。盡力維修 今疏導乘客事發後，荃灣線來往荔景與佐敦的列車服務暫停，而來往荔景及荃灣站維持八分鐘一班車，來往佐敦及中環站則維持六分鐘一班車，港鐵即時安排免費接駁巴士，來往佐敦至荔景，直至昨晚。大批市民到地面轉乘巴士，多條巴士線大排長龍。在荔景站，乘客被告知來往佐敦站服務暫停，職員指示他們轉乘東涌線。有受影響的乘客要求港鐵找出肇事原因，同時加強保養維修，避免發生事故。運輸及物流局局長林世雄到場視察，他對港鐵車門脫落事件深表關注，已責成港鐵徹查。運輸署署長羅淑佩說，事發後已有十六條專營巴士路線加強了服務，若進一步需要在繁忙時間加強服務，巴士公司有如此能力，並盡量加班令市民可乘車。她又強調，希望盡快有消息向大家公佈，特別是今早繁忙時間的安排如何。港鐵指，會聘請專家詳細調查事故，亦會配合政府相關工作。去年底港島線銅鑼灣站亦曾發生類似事故，但涉及另一邊，首卡車廂一對車門飛脫、跌落路軌。港鐵當時稱，懷疑月台邊廣告牌有部件移位，跟列車車門碰撞，導致脫落。