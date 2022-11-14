張欣宇指列車撞外物肇事 工會︰或涉月台設施脫落

曾任職港鐵工程師的立法會議員張欣宇到場視察，指綜合現場環境，他估計列車撞到外物而偏離路軌的機會較大。



張欣宇指，見到港鐵維修人員，準備使用處理出軌的工具托起列車，以將其放回路軌上。至於為何列車會偏離路軌，他指有很多可能原因，舉例有可能發生意外的為前面列車，有東西脫落在路軌之上，後來列車撞上而導致偏離路軌。另外，隧道內有很多設備，列車亦有可能撞到設備，車門因此而鬆脫。



鐵路運輸專業人員協會主席張年生不排除外物引致列車撞上，亦有機會月台側邊或軌道旁邊設備掉落路軌。