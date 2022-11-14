﻿孔繁毅料來年夏季港全面復常﻿

政府專家顧問孔繁毅預料明年夏季香港可全面復常，包括取消入境限制，但提醒明年初受流感新冠夾擊，容易有併發症，疫情或趨嚴峻，倡盡快接種疫苗。



孔繁毅指在混合免疫屏障下，未來確診數字將下降，預料本港明年夏季可以全面復常，入境檢疫安排、社區隔離措施及口罩令屆時可取消，只需要在冬季補打新冠及流季加強劑。對於透過「團進團出」來港的旅客建議可減少他們來港後接受核酸檢測的次數。

許樹昌倡放寬入境者核酸次數



另一專家顧問許樹昌亦指可考慮放寬入境人士的核酸檢測次數，但不可完全取消核酸檢測；他又估計要到冬季過去，及接種第二代疫苗後，才可考慮市民在戶外地方不必戴口罩。