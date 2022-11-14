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日報新聞 > 港聞

增6575確診 多9人離世

2022-11-14 列印
■梁子超指，由於社區已有群體免疫，確診個案很快受控。
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本港昨新增六千五百七十五宗確診個案，較前日增加八百五十二宗，升幅達一成五；另多九名確診病人在公立醫院離世。

新增確診個案中，有六千一百零八宗為本地感染個案，輸入個案有四百六十七宗。本地個案中累計發現二十四宗XBB、十五宗XBD、一宗BA.2.75.2、一宗BF.7及三十一宗BQ.1.1亞系個案。醫管局則指新增呈報十名危殆病人及六名嚴重病人，現時合共有三十六名危殆及四十四名嚴重病人。

呼吸系統科專科醫生梁子超向傳媒指，若變種病毒未有出現嚴重「免疫逃逸」情況，由於社區已有群體免疫，確診個案很快受控。
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