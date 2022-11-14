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柴灣站疑攝衣物「炒梯」

2022-11-14 列印
■港鐵柴灣站發生扶手電梯「炒梯」事件。
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繼前日尖沙咀港鐵站有電梯故障並損毀後，昨天又再發生類似「炒梯」事故。

昨早十一時許，港鐵柴灣站有扶手電梯故障。從網上圖片所見，扶手電梯頂部的梯級「炒」起斷裂，露出大隙縫，零件碎片散落一旁。

港鐵回應指，職員到場後見到扶手電梯部份梯梳及梯級受損，以及有一件相信是屬於乘客的衣物攝在扶手電梯的梯級之間，現場沒有乘客受傷。職員圍封該扶手電梯，安排工程人員及承辦商調查及維修。
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