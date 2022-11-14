MIRROR事故報告出爐 霍啟剛促關注僱員保障

當局早前公佈MIRROR演唱會事故調查報告，體育、演藝、文化及出版界立法會議員霍啟剛認為今次裁定表演者的僱員身份，加上業界相當重視未來對表演者的保障及保險度，期望局方能加強與業界溝通，向業界解釋如何判斷非僱傭和僱傭關係。



他又指相信大部份從業員都能舉辦正規演唱會，已向政府反映需釐清演唱會各單位的責任，關注工程師未來敢不敢簽名確實安全，「講解整條條例，令我們業界可一直向前行，因說到底最後無人肯簽，我們做不到表演。」他希望政府在落實規管措施時，避免矯枉過正，局限業界的創造力。