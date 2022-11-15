亞洲七欖南韓站 稱初級人員出錯 播港獨歌當國歌港府震怒

反修例歌代國歌，錯到離譜！香港欖球代表隊前晚出戰南韓仁川亞洲七人欖球系列賽第二站，開賽儀式上大會應播中國國歌，竟響起一九年反修例的港獨歌，香港球員一臉無奈。亞洲橄欖球總會事後指，一名初級人員人為出錯，觸發事件。港府斥以一首與「黑暴」和「港獨」示威有關的歌當作國歌，表示抗議和強烈不滿。亞洲欖總和南韓欖總昨天就事件向中國政府、港府和香港欖總致歉。社交平台流傳一短片，在香港隊對南韓隊決賽前，主辦當局播放國歌，大會竟播出港獨歌，港隊各球員互搭膞頭，面無表情，後備席教練團成員則面面相覷，表情尷尬。大會賽後將該片段刪除。球員教練均感尷尬香港欖球總會指，香港欖球隊當時在仁川場上聽到播錯歌時，立即知會主辦機構，事件沒影響香港隊表現，終以十九比十二擊敗南韓隊，連續兩站奪冠。亞洲橄欖球總會賽事完結後，在場內公開致歉，並在頒獎禮播放國歌《義勇軍進行曲》。香港欖總又指，亞洲欖總已致歉，確認香港隊教練提交的國歌錄音正確無誤，並解釋事件是由當地一名初級人員的人為錯誤所致。美聯社引述主辦機構稱，負責播歌的人員，在接收香港隊提交的國歌前，不小心地把反修例歌曲改名為「香港」，儲存電腦內，他不知道歌曲與抗議者有關。體育、演藝、文化及出版界立法議員霍啟剛向香港欖球總會了解，據悉主辦機構前線人員未有使用香港隊提交的國歌，卻擅自於網上下載其他歌曲。亞洲欖球總昨午發聲明，指對事件深表遺憾，並與南韓欖總就事件向中華人民共和國政府、香港特區政府和香港欖球總會致歉。外交部發言人毛寧被問到事件時，指注意到特區政府作出了回應，主辦機構也已經改正並道歉。香港政府怒不可遏，斥主辦機構將一首與一九年「黑暴」浪潮和「港獨」示威有密切關連的歌曲當為中國國歌，表示抗議和強烈不滿，指國歌是國家的象徵，主辦機構有責任確保國歌得到應有尊重。政府已責成香港欖球總會，要求嚴正處理事件，展開調查及提交報告。文體旅局局長楊潤雄指，對事件強烈不滿，當局會跟進後續工作，再對外詳細交代，並會與各體育總會溝通，讓運動員未來再遇上類似情況時有適當應對。亞洲欖總南韓欖總致歉香港欖總對事件表示強烈不滿，即使接受這是人為錯誤所致，但這錯誤仍然不可接受，表示深切關注和遺憾。有體育界人士指，舉辦國際賽事，主辦機構都會小心核對國歌及國旗，更審慎做法是賽前要求各國家或地區代表覆核。《國歌條例》列明，任何人如意圖侮辱國歌，一經定罪最高可罰款五萬元及監禁三年。