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美股中段升38點

2022-11-15 列印
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杜指中段報三三七八六點，升三十八點；納指則報一一二四九點，跌七十四點。滙控美國預託證券價格見四十四點四四港元，升零點七九港元；騰訊則見二百六十四點三八港元，升三點七八港元。恒生指數夜期升五十二點，報一七七三八點，高水一百一十八點
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