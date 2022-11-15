港燈推出幼兒活動冊 學習減碳從ABC開始

由港燈夥拍本地著名插畫師「all things bright and beautiful」創作的《減碳ABC》，敘述主角綠寶和小智的減碳旅程，表達出減碳的重要性及幼兒也可參與減碳行動的訊息。除了26個減碳詞彙，活動冊配有多元化遊戲包括連線、找不同、貼貼紙及遊戲棋等，讓幼兒從遊戲中學習環保概念。
環保教育宜從小推行
港燈早前向全港逾5萬名幼兒送贈《減碳ABC》，並舉行發佈活動及共讀會。港燈公共事務總經理楊玉珍表示，環保教育宜從小推行，讓幼童自小養成持之以恆的環保習慣，並珍惜可持續的未來。」
推行一系列活動 講解減碳生活
為讓老師及家長更易掌握活動冊的內容，港燈亦邀請兒童故事老師沛媽拍攝導讀短片及推出一系列教育活動，全方位支援幼童成為「減碳小先鋒」。
此外，港燈就「智惜用電生活廊」虛擬導賞團增設幼兒園版本，讓幼兒認識氣候變化、可再生能源及智慧城市等課題，並學習如何於日常生活及商業活動中減少碳足跡。
活動 簡介
教師培訓 與「綠腳丫親子讀書會」創辦人柯佳列（Kenny）合作，強化幼師對環保教育的認識並掌握運用環保教育活動冊《減碳ABC》教學的技巧。
到校工作坊 由港燈工程師或員工到訪校園進行環保教育活動冊《減碳ABC》讀書工作坊。
家長講座 與香港青年協會家長全動網合辦，幫助家長認識減碳、碳中和及環保等概念並有效運用《減碳ABC》。
親子環保教育工作坊 與香港青年協會家長全動網合辦，讓家長與子女一同參與環保任務，了解日常生活中的減碳行為。
電話：3143 3727
電郵：happygreen@hkelectric.com
（資料由客戶提供）