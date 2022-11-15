港燈推出幼兒活動冊 學習減碳從ABC開始

沛媽導讀示範：

活動詳情及報名：

社會近年積極關注環保議題，而減碳行動不分年齡，大人及小孩亦應坐言起行。港燈推出專為3-8歲幼童而設的環保教育活動冊《減碳ABC》，透過介紹由A至Z 26個與減碳有關的詞彙和一系列富趣味性的遊戲，鼓勵幼兒輕鬆學減碳。為支援老師及家長於校內及家中善用活動冊，港燈亦推出一系列培訓及工作坊。活動反應熱烈，已有超過40間學校為其過千名學童報名參與。由港燈夥拍本地著名插畫師「all things bright and beautiful」創作的《減碳ABC》，敘述主角綠寶和小智的減碳旅程，表達出減碳的重要性及幼兒也可參與減碳行動的訊息。除了26個減碳詞彙，活動冊配有多元化遊戲包括連線、找不同、貼貼紙及遊戲棋等，讓幼兒從遊戲中學習環保概念。環保教育宜從小推行港燈早前向全港逾5萬名幼兒送贈《減碳ABC》，並舉行發佈活動及共讀會。港燈公共事務總經理楊玉珍表示，環保教育宜從小推行，讓幼童自小養成持之以恆的環保習慣，並珍惜可持續的未來。」推行一系列活動 講解減碳生活為讓老師及家長更易掌握活動冊的內容，港燈亦邀請兒童故事老師沛媽拍攝導讀短片及推出一系列教育活動，全方位支援幼童成為「減碳小先鋒」。此外，港燈就「智惜用電生活廊」虛擬導賞團增設幼兒園版本，讓幼兒認識氣候變化、可再生能源及智慧城市等課題，並學習如何於日常生活及商業活動中減少碳足跡。活動 簡介教師培訓 與「綠腳丫親子讀書會」創辦人柯佳列（Kenny）合作，強化幼師對環保教育的認識並掌握運用環保教育活動冊《減碳ABC》教學的技巧。到校工作坊 由港燈工程師或員工到訪校園進行環保教育活動冊《減碳ABC》讀書工作坊。家長講座 與香港青年協會家長全動網合辦，幫助家長認識減碳、碳中和及環保等概念並有效運用《減碳ABC》。親子環保教育工作坊 與香港青年協會家長全動網合辦，讓家長與子女一同參與環保任務，了解日常生活中的減碳行為。電話：3143 3727電郵：happygreen@hkelectric.com（資料由客戶提供）