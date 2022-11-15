田北辰促盡快接收內地產列車

早在入行多年之前，筆者已是方駿暉方Sir的粉絲，沒想到後來竟可跟偶像在同一份馬報撰文。當年喜歡看方Sir，其中一個原因是他選馬有根有據，讀者可以自行分析其理由是否充份，才選擇信與不信，不像傳統的馬評人...

2022-11-12