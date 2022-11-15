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田北辰促盡快接收內地產列車

2022-11-15 列印
■由內地車廠生產的列車。
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港鐵荃灣線油麻地站前日發生列車甩車門事件，是一年內第二宗類似事故。立法會鐵路事宜小組委員會委員田北辰昨表示，去年甩門的列車，與今次涉事列車，均屬同一批英國製列車，已投入服務超過四十年；他說不能抹煞機件老化的事實，認為當局應當機立斷，要求港鐵於六個月內盡快接收九十三列由內地車廠生產的列車。

港鐵早前預計該批列車明年運到香港，二七年完成更換。

另外，理工大學機械工程學系榮休工程師盧覺強指出，列車進入月台時一般會減慢車速，但估計事件中涉及的撞擊力大約一千磅，足以令列車車門飛脫。他提醒乘客日常乘搭列車時，應避免「挨車門」。
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